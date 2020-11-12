مدرب الزوراء يخطط للانسحاب من كأس العراق

(المستقلة) أبدى باسم قاسم، مدرب فريق الزوراء، استياءه من نظام بطولة كأس العراق، كاشفا عن مساعيه لإقناع إدارة النادي بالانسحاب منها، واصفا إياها بـ”البطولة البائسة”.

وقال قاسم في تصريحات صحفية: “نظام بطولة كأس العراق يفتقد للعدالة والمساواة، وأسعى لإقناع إدارة النادي بالانسحاب من بطولة بائسة لم تكن منصفة للفرق الكبيرة، وهناك مجاملة للأندية المغمورة على حساب تكافؤ الفرص بين المنافسين”.

وأضاف: “اختصار منافسات دور الـ 32 بلعبه من مباراة واحدة وفي ملعب الكفل الذي اختاره نادي جنائن بابل دون اعتماد أسلوب الذهاب والإياب يعد أسلوبا ظالما بحق النادي، لاسيما وأن فريقنا سيفتقد للاعبي المنتخبين الأول والشباب، وكذلك غياب المصابين بفيروس كورونا”.

وواصل مدرب الزوراء: “ملعب الكفل غير مرخص وأرضيته صلبة، وفريقنا تنتظره مباراة الكلاسيكو في الدوري أمام القوة الجوية في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، ونخشى على اللاعبين من الإصابات”.

وتابع: “لجنة المسابقات كان عليها أن تعتمد نظام الذهاب والإياب لإنصاف الفرق المتبارية، أو أضعف الإيمان اعتماد ملاعب محترمة لخوض مباريات الكأس”.

وأتم: “فريقنا إلى الآن يجهل تاريخ مباراة الكأس أمام جنائن بابل، وكذلك مباراة الكلاسيكو أمام فريق القوة الجوية وهذه الفوضى تتحملها لجنة المسابقات بالكامل”.