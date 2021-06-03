مدرب إيران يعلق على الفوز أمام هونج كونج

المستقلة/- علق درغان سكوسیتش مدرب منتخب إيران على الفوز الذي حققه أمام هونج كونج في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية.

ووضع منتخب إيران حدا لنتائجه المهتزة في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم في قطر عام 2022 وكأس الأمم الآسيوية بالصين عام 2023، بعدما تغلب 3-1 على منتخب هونج كونج مساء الخميس في الجولة السابعة لمباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وقال مدرب إيران بعد اللقاء: “حصلنا على 3 نقاط من المباراة ووصلنا لهدفنا أمام هونج كونج”.

وأضاف: “أنا راض عن نتيجة المباراة ولكن غير راض عن الهدف الذي استقبلناه”.

وأتم: “من الآن سيكون کل تركيزنا على المباراة ضد ‎البحرين حتى نحقق الفوز في هذه المباراة”.

ويحتل منتخب إيران المركز الثالث في المجموعة الثالثة التي تضم منتخب العراق.