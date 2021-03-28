مدافع مانشستر سيتي يوضح حقيقة رحيله إلى برشلونة

المستقلة/- أوضح المدافع الإسباني الشاب إيريك جارسيا حقيقة انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب الرحيل عن مانشستر سيتي.

وينتهي عقد إيريك جارسيا مع نادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، مع إعلان بيب جوارديولا رفض المدافع الشاب تجديد عقده مع النادي في المرحلة المقبلة.

وأفادت العديد من التقارير أن البارسا هو محطة إيريك جارسيا المقبلة بعد الرحيل عن مانشستر سيتي، إذ يحلم اللاعب الإسباني بالعودة إلى ناديه السابق.

وعلق اللاعب على خطوته المستقبلية، موضحا: “دعونا ننتظر ونرى، أنا الآن أركز مع مانشستر سيتي والمنتخب الإسبانيا وعقب نهاية الموسم سنرى”.

وعن حقيقة انتقاله إلى برشلونة، أجاب: “لا أعلم إذا كنت سأنتقل إلى برشلونة الموسم المقبل أم لا، لننتظر ونرى ما سيحدث في الأشهر المقبلة”.

وأكدت التقارير الصحفية المختلفة أن برشلونة قد توصل لاتفاق بالفعل مع إيريك جارسيا ليكون تدعيم الفريق في مركز قلب الدفاع بداية من الموسم القادم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

محمد صلاح يهدي قميصه لزميله في منتخب مصر

اخبار العراق

اربعة محترفين نيجيريين ينظمون الى نادي الناصرية الرياضي

اخبار العراق

الشمري: هيئة التقاعد الوطنية تدار من قبل منتسب في وزارة الدفاع

اخبار العراق

مدير صحة ميسان أول المتلقحين بلقاح استرازينيكا في المحافظة

اخبار العراق

 محمد علاوي يعلن عن انطلاق مشروع “المنقذون” لاحياء معالم التطور والمدنية

اخبار العراق

مدرب النفط السابق: أجهل سبب إقالتي

رياضية

مدافع مانشستر سيتي يوضح حقيقة رحيله إلى برشلونة

رياضية

مدافع مانشستر سيتي يوضح حقيقة رحيله إلى برشلونة

رياضية

نجم ريال مدريد تحت طائلة العقوبات بسبب نزهة عائلية

اخر الاخبار

أحمد حلمي يتلقي هذه الهدية من أحد متابعيه

اخر الاخبار

من المستفيد الأكبر من الانتخابات الفلسطينية؟

اخر الاخبار

الكاظمي..وسبل إنقاذ العراق من مخالب إيران!!

اخبار العراق

منتخب العراق يرتدي هذا القميص ضد أوزبكستان

رياضية

أكبر تمثيل عربي.. السودان يلحق بركب المتأهلين لأمم أفريقيا

اخبار مصر

ماهي السيناريوهات البديلة لحل أزمة قناة السويس؟

اخر الاخبار

“امرأة خارقة”.. أوبرا وينفري تتصدر تريند جوجل بعد تلقيها لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. إطلاق البرومو الرسمي للمسلسل العراقي “طيبة”