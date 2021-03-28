مدافع مانشستر سيتي يوضح حقيقة رحيله إلى برشلونة

المستقلة/- أوضح المدافع الإسباني الشاب إيريك جارسيا حقيقة انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب الرحيل عن مانشستر سيتي.

وينتهي عقد إيريك جارسيا مع نادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، مع إعلان بيب جوارديولا رفض المدافع الشاب تجديد عقده مع النادي في المرحلة المقبلة.

وأفادت العديد من التقارير أن البارسا هو محطة إيريك جارسيا المقبلة بعد الرحيل عن مانشستر سيتي، إذ يحلم اللاعب الإسباني بالعودة إلى ناديه السابق.

وعلق اللاعب على خطوته المستقبلية، موضحا: “دعونا ننتظر ونرى، أنا الآن أركز مع مانشستر سيتي والمنتخب الإسبانيا وعقب نهاية الموسم سنرى”.

وعن حقيقة انتقاله إلى برشلونة، أجاب: “لا أعلم إذا كنت سأنتقل إلى برشلونة الموسم المقبل أم لا، لننتظر ونرى ما سيحدث في الأشهر المقبلة”.

وأكدت التقارير الصحفية المختلفة أن برشلونة قد توصل لاتفاق بالفعل مع إيريك جارسيا ليكون تدعيم الفريق في مركز قلب الدفاع بداية من الموسم القادم.