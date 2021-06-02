مدافع الوحدات يسافر قطر للعلاج

المستقلة/- سافر طارق خطاب، مدافع نادي الوحدات الأردني، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، بهدف العلاج بعد أن كشفت الفحوصات إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وسيتلقى المدافع الدولي الأردني صاحب الـ29 عاما، علاجه في مستشفى سبيتار، حيث سيجري الفحوصات اللازمة، وبعد يومين سيخضع لعملية جراحية.

وكان خطاب قد تعرض للإصابة بعدما سقط بمفرده في ملعب الأمير محمد بالزرقاء ذو الأرضية الاصطناعية، خلال مشاركته فريقه الوحدات في إحدى مباريات دوري المحترفين.

وتعتبر إصابة خطاب خسارة كبيرة لمنتخب الأردن الذي يستعد لاستئناف مشواره في تصفيات المونديال، ولفريقه الوحدات الذي يطمح بالمحافظة على لقب الدوري والمنافسة في بطولة كأس الأردن.

ويعد خطاب أحد أبرز مدافعي كرة القدم الأردنية، وسبق له خوض عدة تجارب احترافية، استهلها مع الشباب السعودي ثم المصري البورسعيدي والسالمية الكويتي قبل أن يعود لناديه الأم الوحدات.

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