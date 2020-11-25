مختبرات محددة للقادمين من العراق الى المملكة الاردنية

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المستقلة  / – يُعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات/ خلية عمليات أزمة كورونا عن اعتماد فحص الخلو من فايروس كورونا الصادر عن مختبرات محددة للقادمين من الجمهورية العراقية الشقيقة (من مطار بغداد الدولي فقط)، وذلك لاتفاقها مع البروتكول الصحي المعتمد في المملكة الاردنية.

ويؤكد المركز على أنه لن يتم قبول أي فحص صادر عن أي مختبر آخر لم يرد في القائمة الموصوفة أدناه، حيث يسري بدء العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٣٠ تشرين الثاني الحالي.

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