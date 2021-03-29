محيي إسماعيل: جورج كلوني يشاركني فيلمي الجديد ورفضت العمل مع عادل إمام.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ قال الفنان المصري محيي إسماعيل، إن حياته قضاها في التأمل، واستنتج أن الحياة قائمة على العبث، فهناك الكثير من الآشياء غير المرابطة.

وجاء ذلك خلال ندوة تكريم محيي إسماعيل ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور محمود حميدة، وسيد فؤاد رئيس المهرجان، وأدار الندوة جمال عبد الناصر مدير المركز الإعلامي.

وأشار إلى أنه في كل عمل جسده كان يضيف عمقا لدوره في العمل، ويضيف عقدة للشخصية، وأن هناك 17عقدة وضعها في 17 فيلم وهذا أمر لم يفعله أحد في العالم سوى هو فقط.

وعن أعماله الفنية كشف محيي إسماعيل إلى أنه يعتزم تنفيذ حملة بعمل فيلم عن حياة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وقال إنه من إنتاج شركة إنجليزية، ومن المرشحين لبطولته جورج كلوني، ويأمل أن يخرج الفيلم للنور قريبًا، وأن يتم تنفيذه هذا العام.

وروي محيي إسماعيل إلى أنه رفض مشاركة عادل إمام في مسلسل تلفزيوني، فهو يكره المسلسلات، ويعشق السينما، ويرغب في أن يقدم فيلما كوميديا.

وأكد محيي إسماعيل أن محمد رمضان أحد أفضل الممثلين الموهوبين حاليا على الساحة، واتركوه يفعل ما يشاء و يتباهى بسياراته فهو نجم شاب يعيش حياته، وموهبته لا ينكرها أحد قال محيي إسماعيل إنه من علم أحمد زكي التقليد ومنها تقليد شخصية محمود المليجي التي قدمها على المسرح، وأيضا شخصية الرئيس الراحل أنور السادات.

وكان قيصر السينما المصرية محيي إسماعيل، تسلم درع تكريمه، في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وترحم الفنان على شهداء حادث سوهاج المؤسف، ثم وجّه الشكر لإدارة المهرجان.

وحضر محيي إسماعيل الحفل بجلباب بلدي ومازح الجمهور قائلا، إنه اكتشف أن البدلة بدون بنطلون، فقرر ارتداء الجلباب بعد نصيحة من محمود حميدة.

ووقف ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في افتتاح فعاليات الدورة الـ10 بمعبد الكرنك، دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.

 

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