محمود عباس يتلقى لقاح كورونا

المستقلة /- تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس دعوته إلى “الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة”.

كما وجه عباس، وفق الوكالة، جهات الاختصاص إلى الاستمرار في توفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة.

ولم تذكر الوكالة نوع اللقاح الذي تلقاه الرئيس الفلسطيني.

ومن المقرر أن تنطلق الأحد عملية التطعيم ضد كورونا في فلسطين وتبدأ بالكوادر الطبية والمسنين فوق 75 عاما، دون معرفة نوع اللقاح.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في فلسطين 249 ألفا و421، بينها 2656 وفاة، و222 ألفا و916 متعافيا‎.