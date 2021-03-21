محمود عباس يتلقى لقاح كورونا

المستقلة /- تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس دعوته إلى “الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة”.

كما وجه عباس، وفق الوكالة، جهات الاختصاص إلى الاستمرار في توفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة.

ولم تذكر الوكالة نوع اللقاح الذي تلقاه الرئيس الفلسطيني.

ومن المقرر أن تنطلق الأحد عملية التطعيم ضد كورونا في فلسطين وتبدأ بالكوادر الطبية والمسنين فوق 75 عاما، دون معرفة نوع اللقاح.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في فلسطين 249 ألفا و421، بينها 2656 وفاة، و222 ألفا و916 متعافيا‎.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

حدث مهم على كوكب الأرض خلال ساعات

اخر الاخبار

الأسبرين قد يقلل دخول مرضى كورونا العناية الحثيثة

اخر الاخبار

محمود عباس يتلقى لقاح كورونا

اخر الاخبار

جندي أردني يطلب قصف موقعه بمعركة الكرامة والأردنيون يستذكرون بطولته

اخر الاخبار

شاهد.. ظهور نادر لـ إليسا برفقة والدتها في عيد الأم

اخبار مصر

مصر.. السيسي يتحدث لأول مرة عن موجة كورونا الثالثة..فيديو

اخر الاخبار

فلسطين.. بدء حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بالضفة الغربية

اخر الاخبار

فلسطين.. بدء حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بالضفة الغربية

اخر الاخبار

تقرير : زيادة كبيرة في كمية البرامج الضارة التي تستهدف أجهزة macOS

اخر الاخبار

تسلا تؤكد ان سيارة Hong Guang Mini الكهربائية الاكثر مبيعا في الصين

اخر الاخبار

فيديو.. كاظم الساهر يحتفل بعيد الأم على طريقته الخاصة

اخر الاخبار

مقتل 5 مدنيين في قصف طال مستشفى بشمال سوريا

اخر الاخبار

متى تتمكن ” أوبك” من إعادة إنتاج النفط عند مستويات ما قبل كورونا؟

عربي

تحذير جديد من الأرصاد المصرية بسبب طقس الغد

اخر الاخبار

السيسي يلبي طلبا لطفلة في عيد الأم خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات

اخر الاخبار

صور عالمية التقطت بكاميرات الهواتف العادية

اخبار العراق

وزير الصحة يتهم الشركات المجهزة للقاح كورونا بالتقصير