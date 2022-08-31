محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة نيوكاسل السعودي

المستقلة /- يستضيف فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره نيوكاسل يونايتد الذي يملكه ولي العهد محمد بن سلمان في المباراة التي ستجمعهما في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في مساء اليوم الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium، وbeIN 4K HDR، وArena Sport 2 HD Premium Serbia.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة الانتفاضة وتحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي وتحسين مركز في جدول ترتيب البطولة، وذلك بعد تحقيق انتصار كبير على بورنموث بتسعة أهداف دون رد بالجولة الماضية.

يدخل نادي ليفربول المباراة محتلاً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وخسارة مثلها والتعادل في مواجهتين وتسجيل 13 هدفاً وتلقي 5 فقط.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في 3 وتسجيل 6 أهداف وتلقي 4.

وعلى الصعيد الفردي يأمل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في استعادة هوايته المفضلة إحراز الأهداف بعدما غاب التوفيق عنه في المباراة الماضية أمام بورنموث، حيث سجل الفرعون هدفين حتى الآن.

وتاريخياً التقى فريقا ليفربول ضد نيوكاسل في 54 مباراة قبل سابق استطاع خلالها الريدز في الفوز خلال 31 مباراة والتعادل في 12 وخسارة 11 لقاء.

وسجل نادي ليفربول 109 هدفاً بينهم 4 ضربات جزاء نجح في تسجيلها بينما سجل نيوكاسل 57 هدفاً بينهم ضربة جزاء واحدة.

وخرج نادي ليفربول في 12 مباراة بشباك نظيفة خلال مواجهات الفريقين، مقابل ثمانية فقط لنادي نيوكاسل يونايتد.

فيما حصل لاعبو ليفربول على 69 إنذاراً أصفر وحالتي طرد، مقابل 74 كارت أصفر للاعبي نيوكاسل و12 حالة طرد.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي يوم السبت 30 إبريل الماضي على ملعب “سانت جيمس بارك” وانتهت بفوز الريدز بهدف سجله الغيني نابي كيتي.

بينما فاز ليفربول في آخر مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد بين الفريقين بثلاثة أهداف لهدف يوم الخميس 16 ديسمبر الماضي، وسجل خلالها محمد صلاح هدف الريدز الثاني في الدقيقة 25.

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