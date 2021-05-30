محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

المستقلة/- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021)، الذي انتهى بتتويج تشيلسي باللقب، وفوز النرويجي إرلينج هالاند بجائزة هداف البطولة.

وهيمن فريق تشيلسي على قائمة التشكيلة المثالية، بواقع أربعة لاعبين، بينما اكتفى وصيفه مانشستر سيتي، بلاعبين فقط.
كما شهدت التشكيلة وجود لاعب عربي وحيد، وهو النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول، بينما لم يدخل طرفا المباراة النهائية، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش بطل الكأس مع تشيلسي.

كما غاب نجوم مثل، الهداف التاريخي لدوري الأبطال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، لخروجهما مبكرا من البطولة، وغيرهما من اللاعبين الكبار.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021):

لحراسة المرمى: ميندي (تشيلسي)

لخط الدفاع: والكر (مانشستر سيتي)، روديجر (تشيلسي)، روبين دياز (مانشستر سيتي)، أزبيليكويتا (تشيلسي).

لخط الوسط: جندوجان (مانشستر سيتي)، جورجينيو (تشيلسي)، فيل فودين (مانشستر سيتي).

لخط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، هالاند (بوروسيا دورتموند)، مبابي (باريس سان جيرمان).

 

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