محمد صلاح يدعم هذا اللاعب في منتخب مصر

محمد صلاح يدعم هذا اللاعب في منتخب مصر

(المستقلة) أرسل محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، رسالة دعم إلى اللاعب الشاب أحمد أبو الفتوح، زميله في صفوف “الفراعنة”.

وشارك أبو الفتوح أساسيا مع منتخب في مصر في فوزه 1-0 أمام توجو، مساء أمس السبت، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ونشر الظهير الأيسر للمنتخب المصري، صورة عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، كشف فيها عن رسالة دعم تلقاها من محمد صلاح.

وقال محمد صلاح لأحمد أبو الفتوح: “مبروك ياحبيبي، مباراة الأمس بداية هائلة، وإن شاء الله في استمرار دائما”.

ورد الظهر الأيسر على رسالة صلاح قائلا: “الله يبارك فيك يا عالمي، فرحت جدا إنك كلمتني والله”.

وكان صلاح صاحب الـ28 عاما، قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتم عزله في فندق إقامة منتخب مصر بالقاهرة.

ومن المنتظر أن يقضي صلاح فترة العزل في فندق الإقامة لحين تحول المسحة الطبية إلى سلبية والسفر لإنجلترا للانضمام لفريقه ليفربول.