محمد صلاح يحقق إنجازا أوروبيا مع ليفربول

(المستقلة) حقق المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، إنجازا تاريخيا مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدف “الريدز” في التعادل 1-1 مع ميتلاند في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، مساء الأربعاء.

وأحرز صلاح هدف ليفربول في الدقيقة الأولى، وتحديدا بعد مرور 55 ثانية، وهو أسرع هدف للفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وبها الهدف وصل صلاح إلى هدفه الـ22 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليصبح الهداف التاريخي للفريق في البطولة الأوروبية، متخطيا رقم القائد السابق ستيفين جيرارد، الذي أحرز 21 هدفا خلال 17 عاما مع “الريدز”.

يذكر أن ليفربول تأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الرابعة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطتين عن أتالانتا في الوصافة.