محمد صلاح يبعث رسالة إلى ريال مدريد.. “لم ننته بعد”

المستقلة /- قدم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رسالة إلى ريال مدريد الإسباني، عقب ساعات من خسارة لقب البريميرليج.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي، للمرة الثامنة في تاريخه، أمس الأحد، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

ونشر صلاح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له بجائزتي هداف البريميرليج وأفضل صانع ألعاب: وكتب عليها: “لم ننته بعد”.

ويشير صلاح بهذه العبارة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع ليفربول بريال مدريد، يوم 28 مايو/ايار الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحقق صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي مقاسمة مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، برصيد 23 هدفا، كما حصد جائزة أفضل صانع ألعاب، برصيد 13 تمريرة حاسمة.

ويعد نهائي ليفربول وريال مدريد، بمثابة تكرار لنهائي عام 2018، والذي فاز به الميرنجي بنتيجة 3-1، علما بأن صلاح أصيب في الشوط الأول من المواجهة.

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