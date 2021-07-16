محمد صلاح مطلوب في ريال مدريد

المستقلة/- طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، ضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى صفوف الميرنجي.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وسبق أن ربط اللاعب المصري نفسه أكثر من مرة باللعب في الليجا.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن أنشيلوتي يطلب ضم صلاح إلى ريال مدريد، إذا فشل الأخير في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أنه رغم الأزمات المالية بسبب وباء كورونا، لكن ريال مدريد حريص على إبرام صفقة كبرى خلال الصيف الحالي.

وأوضحت أن هناك شرخا في علاقة صلاح مع مدربه الألماني يورجن كلوب، ما قد يدفع ليفربول صوب بيع اللاعب المصري والاستفادة من أموال الصفقة.

وذكرت أن أنشيلوتي غير مقتنع بقدرات كل من ماركو أسينسيو ورودريجو جويس وفينيسيوس جونيور كأجنحة هجومية.

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