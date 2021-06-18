محمد سامي يوجه رسالة إلى حاكم دبي بعد حصوله على الإقامة الذهبية

المستقلة/- منى شعلان/ وجه المخرج المصري محمد سامي، الشكر لدولة الإمارات بعد حصولها على الإقامة الذهبية، ودعمها الدائم الذي تقدمه لكل نجوم الفن.

وكتب محمد سامي عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك: “كل الشكر والإحترام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الدعم الدائم للمبدعين وأهل الفن وعلى الاهتمام بتطور الفن العربي وانتشاره عالميا، تحية من القلب إلي هذه البلد العظيمة الجميلة ودائما في تطور وازدهار وأمان هي وبلدي العظيمه مصر”.

على جانب آخر، تعاون محمد سامي مع الفنان محمد رمضان في أحدث أغنياته “ثابت” التي طرحها قبل يومين عبر قناته على موقع يوتيوب، وحققت أكثر من مليون مشاهدة حتى الآن.

يذكر أن محمد سامي شارك في رمضان 2021 بمسلسل “نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، إدوارد، منة فضالي، فردوس عبد الحميد، أحلام الجريتلي، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي وملك أحمد زاهر.