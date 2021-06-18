محمد رمضان يهين الفنانة سميرة عبد العزيز.. و النقابة تعتذر

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت في أحد اللقاءات الصحفية تفاصيل إهانة الفنان محمد رمضان لها، عقب رفضها تقديم دور “والدته” في مسلسله الأسطورة الذي عرض عام 2016.

روت الفنانة المصرية إنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان في أحد مسلسلاته بسبب أنها لا يجب أن تقوم بشخصية أم بلطجي، فتفاجئت حينها به يرسل إليها عبر تطبيق واتساب رسالة تحمل عبارات مهينة، قائلا لها: “يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه”.

أضافت سميرة، خلال أحد التصريحات الصحفية، أنها لم تقم بالرد عليه وقتها ولم تفكر في تقديم شكوى ضده بنقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أنها لا يجب أن تقوم بشخصية أم بلطجي مهما كان العرض المادي.

وأوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تفاجأ بهذا التصريح والتفاصيل التي كشفتها الفنانة سميرة عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنه يرفض الإهانة لرمز من رموز الفن المصري مثل الفنانة الكبيرة سميرة سعيد.

وتابع “زكي”، أنه سيرسل اعتذارًا رسميًا من نقابة المهن التمثيلية للفنانة الكبيرة عما بدر من الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يعلم التفاصيل الكاملة للواقعة.

يذكر أن سميرة عبد العزيز أكدت أكثر من مرة في تصريحات تليفزيونية خلال الفترة الماضية أنها ترفض العمل مع محمد رمضان، دون أن تعرفه بشكل شخصي بسبب مشاهدتها لفيلم “عبده موتة”، وهو ما جعلها لا تقبل فكرة العمل معه لأنه لا يصلح أن يكون ابنها على الشاشة، مؤكدة أنها تحمل لقب “أم العظماء” بسبب تجسيدها أدوار الأم لشخصيات تاريخية هامة في المسلسلات مثل أبي حنيفة النعمان والترمذي والشيخ المراغي والشيخ محمد متولي الشعراوي والفنانة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، ولا يصح أن تقدم دور أم لبلطجي.