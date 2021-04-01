محمد رمضان يشارك الفنانة الهندية أورفاشي أغنيته الجديدة فيرساتشي

المستقلة /-فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره عبر السوشيال ميديا، بمشاركة الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا معه في كليب أغنيته الجديدة فيرساتشي، الذي انتهى من تصويره مؤخرا استعدادا لطرحه عبر قناته الرسمية باليوتيوب.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بإنستغرام، صورة ظهر فيها وهو يرتدي قميصا وبنطالا بألوان كثيرة ويجلس على أحد السلالم وبجانبه أورفاشي ترتدي فستانا أحمر وعلى يسارهما أسد.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: ”النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا مفاجأة أغنيتي الجديدة فيرساتشي بيبي“، وهو ما أثار إعجاب جمهوره الذي أبدى إعجابه بالفنانة الهندية.

وأورفاشي راوتيلا ‏هي ممثلة وعارضة أزياء هندية، توجت ملكة جمال Diva Universe 2015 ومثلت الهند في مسابقة ملكة جمال الكون 2015.

ظهرت لأول مرة في بوليوود في فيلم ”سينغ صعب العظيم“، وغيره من الأفلام.

يذكر أن الفنان محمد رمضان انتهى من تصوير مسلسله الرمضاني الجديد ”موسى“ إلى جانب كل من سمية الخشاب، وعبير صبري، وهبة مجدي، وحمدي الوزير، وغيرهم.