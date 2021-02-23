محلل سياسي: مناطق حزام بغداد تتعرض لانتهاكات خطيرة

المستقلة /- قال المحلل السياسي أحمد الأبيض، إن مناطق حزام بغداد تتعرض إلى انتهاكات كبيرة وخطيرة منذ سنوات، والحديث عن وجود داعش بهذه القوة وقيامه بكل هذه العمليات حسب الادعاءات المعلنة فالحديث عن النصر على التنظيم كان فيه الكثير من الخلل وعدم المصداقية.

وأضاف الأبيض في حديثه لأحدى الوكالات العراقية أن الأحداث العراقية الاخيرة من استهداف أربيل وقصف المنطقة الخضراء واستهداف المصالح الدولية عززت وجود تخادم بين المجموعات المسلحة وتنظيم داعش، فكلما يضعف طرف يكون الطرف الآخر مستعداً لإحياء دور الطرف الضعيف، وهذا ما يحصل في المناطق الغربية ومناطق حزام بغداد.

ويرى الأبيض أن لمعالجة هذه المشكلة على الكاظمي سحب المجموعات المسلحة تماماً من هذه المناطق، وتسليم الملف الأمني فيها لقوات الجيش تحت قيادة ضباط مهنيين قادرين على الإدارة الأمنية والميدانية، ويتم محاسبة هؤلاء القادة في حال وجود أي خرق في قواطع مسؤولياتهم.

وتابع: كما يجب التعاون مع السكان المحليين وتوفير عودة آمنة للنازحين، أما أن تكون المناطق السكانية كما هو الحال في الموصل عرضة للسلب والنهب والابتزاز من قبل الميليشيات فهذا يمثل فرصة لعودة داعش.