محلل : خيار حل البرلمان سيمنح الحكومة الحرية للعب بمقدرات الشعب

المستقلة /- رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان خيار حل البرلمان الذي تنادي به بعض الاطراف السياسية سيكون بمثابة منح الحرية للحكومة باللعب بمقدرات الشعب واتخاذ خطوات لصالحها فضلا عن صفقات فساد كبيرة.

وقال الطائي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “بعض الاطراف السياسية لديها مخططات تسعى لتمريرها، وقد تكون بالاتفاق مع بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية”.

واضاف ان “البرلمان وعلى الرغم من تغافله على الكثير من الاحداث والهدر بالمال العام، الا انه قد يكون احيانا حجر عثرة امام الفساد، وبالتالي فأن من يحاول حله فهو يسعى لمخططات لاتصب بمصلحة العراق وشعبه”.

وبين ان “حل البرلمان سيجعل الحكومة حرة امام اتخاذ القرارات، خاصة ان الشعب لم يلمس منها اي تطور او فائدة، بعد الحصار الاقتصادي الذي فرضته برفعها سعر صرف الدولار، ومن الممكن ان يكون حل البرلمان بوابة لتنفيذ صفقات اميركية بأيادٍ عراقية”.

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