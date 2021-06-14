محكمة كويتية تغرم جمال النجادة 80 ألف دينار.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الاثنين، بإلزام الفاشينيستا الشهيرة جمال النجادة، بدفع 80 ألف دينار لوكيل النيابة، بتهمة الإساءة إليه عبر مقطع صوتي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

و الحكم قد صدر على خلفية القضية المقامة من وكيل النيابة، بطلب التعويض عن الإساءة والألفاظ التي وجهتها المتهمة لوكيل النيابة، بعد استجوابها من قبل النيابة في قضية غسل الأموال، وفقاً لصحيفة “القبس”.

ويُشار إلى أن محكمة الجنح كانت قد أصدرت حكماً فى أيلول/ سبتمبر الماضي بحبس الفاشينيستا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ ودفع غرامة قدرها 1000 دينار.

حيث تم تسريب تسجيل صوتي آنذاك نُسب إلى جمال وسُمع فيه صوتها وهي تصف وكلاء النيابة الذين حققوا معها في قضية غسل الأموال مع مجموعة مشاهير بألفاظ مجرّمة قانوناً.

وحينها قررت محكمة تمييز الجنح في الكويت إخلاء سبيلها ووقف نفاذ حكم حبسها إلى حين صدور الحكم النهائي.

هذا وتعتبر النجادة من أبرز الأسماء في قضية غسيل الأموال التي طالت عددا كبيرا من المشاهير في الكويت، وأخلي سبيل الفاشنيستا الكويتية في هذه القضية بكفالة وصلت قيمتها لـ20 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي، وهي أعلى كفالة تدفع في الكويت.

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