 محكمة النقض المصرية تصدر قرارا بشأن المتهمين بقتل أنور السادات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رفضت محكمة النقض في مصر، الطعن المقدم من قيادات الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، ومجدي حسين، وصفوت عبد الغني، ومحمد الإسلامبولي، وإسلام الغمري، ومصطفى حمزة.

وجاء الرفض أيضا لـ76 آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية وقيادتها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأيدت محكمة النقض إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب على الحكم التحفظ على أموالهم ووضعهم على قوائم ترقب السفر والوصول وإسقاط الجنسية.

وبموجب هذا القرار يمنع المتهمون من السفر، ويتم التحفظ على أموالهم.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الجنايات بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، وذلك لمدة 5 سنوات.

يذكر أن بعض الأشخاص من القيادات المذكورة أعلاه متهمون بقتل الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات، ومن أبرزهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر والإسلامبولي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خسائر الذهب تتجاوز 15 دولار في ختام تعاملات الخميس

اخر الاخبار

بتهمة الاختلاس..الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

اخر الاخبار

كيف يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الذهب؟

اخر الاخبار

أسعار النفط تقفز 5% مع قرار أوبك لإبقاء الإنتاج ثابتًا

اخر الاخبار

خلاف روسي سعودي حول انتاج النفط

اخر الاخبار

روسيا تضع لقاحات “سبوتنيك-في” بمتناول الاوربيين اعتبارا من حزيران

اخر الاخبار

انفجار نموذج من صاروخ سبيس إكس الفضائي بعد دقائق من هبوطه

اخر الاخبار

انفجار نموذج من صاروخ سبيس إكس الفضائي بعد دقائق من هبوطه

رياضية

بايرن ميونخ يعلن موقفه من ضم هالاند

اخر الاخبار

زيارة بابا الفاتيكان الى إقليم كوردستان العراق… معاني مختصرة

اخبار مصر

 السيسي ناعيا اللواء كمال عامر : خير معلم وقائد

اخر الاخبار

الدبيبة يقدم تشكيلة حكومته لرئيس البرلمان الليبي

اخر الاخبار

السعودية: خفض الإنتاج ساهم في تسريع التوازن في سوق النفط

اخبار السعودية

تحذير عاجل من السعودية بشأن منتج يستخدم للوقاية من كورونا

اخر الاخبار

 السودان يبدأ تطعيم مواطنيه الأسبوع المقبل صد فيروس كورونا 

اخر الاخبار

البيتكوين تتراجع لأقل من 50 ألف دولار

اخر الاخبار

المغرب.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 أبريل