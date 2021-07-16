محرز يعلن موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

المستقلة/- شدد النجم الجزائري رياض محرز، على رغبته في الاستمرار في صفوف مانشستر سيتي، بعدما ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى آرسنال.

وقال محرز في تصريحات لقناة “Oui Hustle” على يوتيوب: “ماذا إذا أردت الذهاب للأعلى؟ لا أجد مكان أعلى من مانشستر سيتي”.

وأضاف: “الذهاب لمحاولة التتويج بلقب في مكان آخر؟ لا، أنا أحب إنجلترا، وكرة القدم الإنجليزية رائعة، لا أرغب في الرحيل، لا أزال هناك أهداف أرغب في تحقيقها هنا”.

وتابع محرز صاحب الـ30 عاما: “عندما ترى جوارديولا (مدرب السيتي) يريدك، يكون الأمر مغري، لم يكن التأقلم هنا سهلا، ولكن العلاقة بيننا اليوم رائعة كما يعرف الجميع”.

يذكر أن رغبة محرز في التتويج بالألقاب تبعده كثيرا عن آرسنال، في ظل فشل المدفعجية في التأهل إلى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ 25 عاما، بينما كان السيتي قريبا من التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد خسارته المباراة النهائية أمام تشيلسي.