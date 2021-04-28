محترف الديوانية السابق يشن هجوما قويا على النادي

المستقلة/- شن ‏محترف الديوانية السابق نيدو توركوفيتش هجوما قويا على النادي ورئيسه حسين العنكوشي.

وقال توركوفيتش عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “العنكوشي لا يحترم المحترفين في النادي وقد تم معاملتنا بشكل سيء”

وأضاف: “بشكل مفاجئ وبدون ذكر الأسباب قام بفسخ عقدي ولم يدفع مستحقاتي، حاول تغيير العقد لإقناعي ولكني لم أقبل بذلك”.

وتابع: “إدارة النادي لا تفقه شيء في كرة القدم ويعتقدون ‏أن الأمور ستحل إذا وفروا لي بطاقة سفري إلى بلدي”.

وواصل: “أعلم أن النادي سينكر ما أقوله ولكن لدي كل الدلائل موثقة بالصور والكتابة، وأثق بأن الفيفا ستأخذ حقي بعد أن تمت معاملة المحترفين كالحيوانات”.

وأتم: “بالرغم من التجربة والمعاملة السيئة من النادي الا ان الشعب العراقي لطيف وقام بمساعدتي كثيرا”.

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