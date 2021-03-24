محاكمة مي العيدان بتهمة التنمر على أحمد بدير.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن مكتب المحامين أشرف عبد العزيز وحسين طلال العصفور أنه تم تحديد جلسة لمحاكمة الإعلامية مي بدر عيدان والشهيرة بـ” مي العيدان ” بتاريخ 10 مايو المقبل أمام محكمة الجنح بدولة الكويت، بعد توجيه لها اتهام بأنها قامت بتاريخ 25 نوفمبر 2020 عبر الشبكة المعلوماتية و باستخدام حسابها الخاص بـ“انستغرام” بتوجيه عبارات من شأنها الإساءة والمساس بكرامة المجني عليه الشاكي الفنان القدير أحمد بدير طبقا لمواد الاتهام.

وقال بيان إعلامي إنه تم تحديد موعد جلسة لنظر القضية الإساءة إلى أحمد بدير بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق وإحالة المذيعة للمحكمة، بعدة اتهامات منها المساس بكرامة الآخرين، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، بعد قيامها بالتنمر والمساس بكرامة الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع انستجرام، ونقلت معظم المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي هذه الكلمات التي تمثل تنمرا ومساسا بكرامة الفنان العربي القدير.

وكانت ردت ابنة الممثل المصري ​أحمد بدير​، سارة، على ​الإعلامية الكويتية مي العيدان،​ وذلك بعد أن سخرت الأخيرة من شكل والدها، وتحديدا تسريحة شعره.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي قائلةً للعيدان: “طيب انا صحيت من النوم النهارده لقيت مصر كلها بعتالى عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية!، أنا أسمع عن حضرتك طبعاً وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصاً التنمر على الفنانين”.

وأضافت: “بس حابه أوضحلك كام حاجه كده: أولاً أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربى ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليه نص كلمة وأعتقد انك شوفتى ده كفايه فى هجوم الوطن العربى كله عليكى إليّ أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا، ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانه عشان تحطينى معاهم فى جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانيين طبعا)”.

وختمت بالقول: “ثالثا أبويا إليّ حضرتك بتغلطى فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله وحضرتك غلطتى فأنا أكيد مش هسكت، وأخيراً أنا أبوياً زى القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده”، وعادت ونشرت صورة لها وهي تقبل والدها وعلّقت بالقول: “تعرفي يا أستاذه مي تلاقيلي عريس أسمراني وقمر كده شبه أبويا”.