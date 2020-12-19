محافظ نينوى : إلغاء التصاريح الامنية في جميع دوائر المحافظة

المستقلة / – أصدرَت محافظة نينوى أمراً إداريا بإلغاء التصاريح في جميع الدوائر الأمنية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الوطني، بينما تم افتتاح طريق حيوي يربط الموصل باربيل.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، انه وجه كتابا رسميا الى الدوائر الأمنية في المحافظة، يقضي بتفعيل العمل بقرار مجلس الأمن الوطني رقم 31 لسنة 2019 الخاص بإلغاء العمل بالتصاريح الأمنية في نينوى.

جدير بالذكر ان الدوائر الحكومية في المحافظة كانت تعمل بنظام التصاريح الأمنية، وسط استياء شعبي من قبل سكان المحافظة الذين طالبوا عشرات المرات بإلغاء تلك التصاريح، وذلك على الرغم من صدور أمر من مجلس الأمن الوطني في وقت سابق بإلغاء العمل بها.

من جهة اخرى، قال مدير طرق وجسور المحافظة المهندس عبد الستار الحبو لـ”الصباح” :ان الملاكات الهندسية والفنية انتهت من اعمار وتاهيل الطريق الرابط بين ناحية الكوير والموصل بعد خروجه عن الخدمة جراء تعرضه للدمار بسبب عصابات داعش الإرهابية.

واضاف ان الطريق تم استئنافه بعد الافتتاح ويبلغ طوله 35 كم، حيث تم اعماره من مبالغ اعمار المناطق المتضررة، مبينا انه يعد من ابرز المشاريع المهمة في مدينة الموصل واستغرقت مدة اعماره عاما كاملا وسيكون طريقا مهما يربط بين الموصل واربيل.