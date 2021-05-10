محافظ الانبار يطالب اللجنة العليا بتخفيف اجراءات حظر التجوال في المحافظة

المستقلة /- وجَّه محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي كتاباً الى اللجنة العليا للصحة والسلامة مطالباً بتخفيف اجراءات حظر التجوال في الانبار.

وطالب المحافظ خلال كتاب موجَّه الى اللجنة العليا للصحة والسلامة حصلت المستقلة على نسخه منه اليوم الاثنين ، بتخفيف اجراءات حظر التجوال في الانبار نتيجة التزام سكان المحافظة بالاجراءات الصحية”.

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام إعتبارًا من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021″ للحد من انتشار الجائحة وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة باعداد الاصابات في عموم العراق”.