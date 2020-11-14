محافظة عراقية ستصبح مركزا لإنتاج بيض المائدة والالبان على مستوى البلاد

المستقلة / – أعلنت هيئة استثمار المثنى أنّ المحافظة ستصبح مركزا لإنتاج بيض المائدة والالبان على مستوى البلاد.

وقال رئيس الهيئة عادل الياسري في تصريح للصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن الهيئة باشرت مشروعا كبيرا ، وهو مشروع الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة والألبان، ما سيحول المحافظة الى مركز لإنتاج هذين المنتجين على مستوى البلاد، مشيرا الى أن الخبرات الهندسية العراقية باشرت مشاريع تربية الدواجن والأبقار والأسماك، وبتكلفة تزيد على500 مليون دولار، مؤكدا انها ستلبي احتياج البلاد منها.

وبين أن هناك أكثر من 15 مشروعاً سكنياً وأكثر من 215 مشروعاً استثمارياً قيد التنفيذ فيها، مقدرا رأس المال المتداول المتحرك بالمحافظة بأكثر من أربعة مليارات دولار، كاشفا عن أن المثنى أصبحت الأولى في العراق بإنتاج السمنت، إذ إن المعامل الاستثمارية تنتج يومياً 15 ألف طن من السمنت عالي المواصفات.

وذكر الياسري أن هناك مشاريعَ كبيرةً بمجال تنقية البنزين والاسفلت المؤكسد، فضلاً عن وجود مدينة صناعات كيميائية لإنتاج الصودا الكاوية والكلور، موضحا ان اهم معوقات الاستثمار بالمحافظة، قلة الأراضي المخصصة من قبل الوزارات، وتأخر التعاقد، لاسيما مع وزارة المالية.