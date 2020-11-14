محافظة تحبط اكبر عملية تهريب لسعات الانترنت ومصادرة الاجهزة

المستقلة / – أحبطت وزارة الاتصالات عمليّة تهريب لسعات الانترنت في ناحية بعشيقة في محافظة نينوى وتمت مصادرة الاجهزة الخاصة بذلك.

وقالت مسؤولة العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي في تصريح”الصباح ” تابعته المستقلة: ان الشركة وبالتنسيق مع مديرية اتصالات محافظة نينوى تمكنت من احباط عميلة تهريب لسعات الانترنت في ناحية بعشيقة في نينوى، حيث تمت العملية بمساندة القوات الامنية لايقاف تهريب تلك السعات من قبل جهات مجهولة.

وأوضحت أنه تم ضبط كابل ضوئي سعة 96 شعيرة على الطريق الخارجي لناحية بعشيقة مربوط بواسطة 6 شعيرات مع عقدة ضوئية، وتاتي هذه العملية مكملة لعمليات الصدمة التي اطلقتها الوزارة في حزيران الماضي بهدف انهاء موضوع تهريب سعات الانترنت من خلال تعزيز الجهود من اجل النهوض بواقع خدمات الاتصالات والانترنت في البلاد.

واردفت انه تم التوجيه الى الشركات المسوقة لخدمة الانترنت والعاملة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتفعيل سعات الانترنت وتسويقها محلياً بشكل قانوني بعيدا عن التهريب وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وتابعت الجلبي ان الوزارة تتلقى معلومات مسبقة عن المواقع غير القانونية التي تروم مداهمتها بهدف الضبط والكشف عن عملية التهريب ومصادرة الاجهزة الخاصة بتهريب السعات لانهاء حالة الفوضى الحاصلة بسبب التهريب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.