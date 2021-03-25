مجلس الوزراء يوجه البنك المركزي العراقي بإعادة جدولة القروض السابقة

المستقلة /- وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء البنك المركزي العراقي باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن إعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من المصارف لمبادرة البنك المركزي العراقي.

جاء ذلك استنادا إلى توصيات اللجنة الفرعية لقروض البنك المركزي المنبثقة عن اللجنة العليا المختصة بوضع آلية لمنح القروض للمشاريع من دون فائدة أو فائدة مخفضة، بالاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل تلك المشاريع، والإشراف عليها، بهدف تفعيل القطاع الاقتصادي (القطاع الخاص) وتسهيل إجراءاتها.

و تقرر إعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من صندوق الإسكان والمصرف العقاري، مدة القرض (۲۰) سنة مع إلغاء الفائدة البالغ مقدارها ( ۲ %) المحتسبة على القروض السابقة، بدءاً من تاریخ 29/11/2020، والمصرف الصناعي، مدة القرض (15) سنة مع فائدة مقدارها ( ۳ % ) على تلك القروض.

و تقرر ايضا اعتماد جدول الخطة الإئتمانية لمبادرة البنك المركزي للمحافظات كافة ( بحسب معياري الكثافة السكانية ونسبة الفقر )، فضلا عن اعتماد جدول توزيع الائتمانات لقروض مبادرة البنك المركزي بحسب المحافظات والقطاعات المشمولة (صناعي، إسكان، زراعي ).

وتم أيضا اعتماد كفالة الموطنة رواتبهم في المصارف المجازة من البنك المركزي العراقي سواء الملاك الدائم، أو عقودا، أو متقاعدين، أو منسوبي الأجهزة الأمنية، حيث سيعد توطين الراتب لدي أي من المصارف المجازة وحجز الوحدة السكنية كافيا لمنح القرض من دون الحاجة إلى كفيل آخر.

هذا وسيتم شمول المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأحكام الفقرة ( ي ) من المادة ( ۲ ) من آليات الإقراض المبلغة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في ٢٩/١١/٢٠٢٠.

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