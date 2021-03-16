مجلس النواب يستكمل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

المستقلة/-أستكمل مجلس النواب، التصويت على المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان “مجلس النواب صوت على المادة الاولى والمادة ثانيا والمادة 6 ثالثا، والمادة ثالثا، والمادة رابعا، لقانون التعديل الأول (الأمر رقـم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

واضافت، انه “تم التصويت ايضا على مادة جديدة تنص على ان (يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي)، كما صوت مجلس النواب على (الاسباب الموجبة) لقانون التعديل الأول (الأمر رقـم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وتابعت أن “مجلس النواب رفع جلسته الى الساعة السادسة مساءً من هذا اليوم”.