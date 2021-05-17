إجماع بمجلس النواب الأردني على طرد السفير الاسرائيلي من عمان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أجمع مجلس النواب الأردني، في جلسة اليوم الاثنين، على ضرورة طرد السفير الاسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الأردني في تل ابيب.

وبحسب وكالة عمون ، فقد طالب كافة النواب الذين تحدثوا تحت قبة البرلمان في الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، باتخاذ موقف رسمي من خلال طرد السفير الاسرائيلي في عمّان.

وعبر النواب ، عن رفضهم للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس والداخل، والضفة الغربية.

كما دعا النواب ، إلى وقف كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرومة مع الاحتلال الاسرائيلي، وعلى رأسها معاهدة السلام “وادي عربي”، واتفاقية الغاز.

وأكد المجلس ، على ضرورة وجود رد فعل على ما ترتكبه اسرائيل من جرائم حرب، وقتل للاطفال والابرياء المدنيين في غزة.

وقال النائب غازي الذنيبات، إن الاحتلال هو عصابة قامت على مذابح في فلسطين وسيناء، وأصبح قادة هذه العصابات رؤساء للكيان الاسرائيلي.

وأضاف في كلمته عن كتلة المستقبل النيابية خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، أن الاحتلال قام على قانون الغائبين بأخذ أملاك كل غائب تم قتله أو تهجيره من أرضه.

ووجه رسالة لكل صهيوني في فلسطين قائلاً “أنت تقيم في بيت شخص مهجر أو مقتول، والورق الذي نطالب بتقديمه لأهل حي الشيخ جراح هو حجة العاجز فتقديمه كأنه يتم تقديم الأوراق للهواء فهي تقدم للمحاكم الاسرائيلية والتي لا تعرف القانون”.