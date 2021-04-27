متنبئ : خرائط الطقس تشير إلى تأثر العراق بحالة من عدم الاستقرار الجوي

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتج عن نشاط منخفض سطحي خماسيني ذو اصول افريقية وتمدد حراري لمنخفض البحر الاحمر تزامناً مع بداية اندفاع منخفض علوي بارد، ليسبب ذلك استمرار الاضطرابات الجوية اليوم الثلاثاء في مناطق واسعة من البلاد”.

وأضاف، “حيث ستكون الحالة الجوية اليوم في كافة مدن البلاد بأجواء صافية الى غائمة جزئيا وتكون على فترات غائمة كليا مع فرصة واردة لهطول أمطار رعدية تشمل مناطق واسعة من وسط وشمال وشرق وجنوب البلاد، إضافة إلى مناطق وسط وشرق وشمال الأنبار، وقد تشتد حدة الاضطرابات الجوية في مناطق شمال وشرق البلاد خصوصا”.

وتابع، “ومن المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة خلال اليوم في مناطق شمال وغرب البلاد إضافة إلى العاصمة بغداد وصلاح الدين وبابل وكربلاء، وذلك نتيجة لاندفاع كتلة هوائية معتدلة مرافقة للمنخفض العلوي، في حين متوقع استمرار الارتفاع الكبير على درجات الحرارة في مدن الجنوب وباقي المناطق غير المذكورة، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم في العاصمة بغداد 35 درجة مئوية، والبصرة 40 درجة مئوية، والموصل 32 درجة مئوية”.

ولفت إلى أن “الرياح ستكون جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار في مدن الجنوب، بينما تكون شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار في باقي المناطق غير المذكورة”، مبينا أن “المفاجآت الربيعية واردة بين السلب والايجاب”.