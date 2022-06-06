مباحثات امنية بين قطر وتركيا استعدادا لتنظيم بطولة كأس العالم 2022

المستقلة /- أجرى وفدان تركي وقطري في الدوحة، أمس الأحد، مباحثات أمنية ضمن الاستعدادات لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتناولت المباحثات “أوجه التعاون المشترك خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل”، حسبما ذكرت وزارة الداخلية القطرية.

وفي 9 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده سترسل 3 آلاف شرطي للمشاركة في تأمين وضمان أمن بطولة نهائيات كأس العالم في قطر.

ووقعت وزارتا الداخلية التركية والقطرية سابقا، اتفاقية لتنظيم الفعاليات الكبرى، والتي تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم.

وستستضيف قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، بطولة كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 32 منتخبا، كأول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.

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