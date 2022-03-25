ما هي كمية البروتين التي يحتاجها الجسم يوميًا؟

ما هي كمية البروتين التي يحتاجها الجسم يوميًا؟

المستقلة /- البروتين مجموعة مغذيات أساسية يحتاجها الجسم بكميات جيدة لأداء وظائفه على النحو الأمثل، تتكون البروتينات من هياكل أصغر تُعرف باسم الأحماض الأمينية والتي تتجمع معًا لتشكل بنية تشبه السلسلة والتي تنثني أكثر في هياكل معقدة وتُعرف بالبروتينات.

تُعرف البروتينات أيضًا باسم أطعمة “بناء الجسم” لأنها تتكون أساسًا من العضلات والأوتار والأعضاء والإنزيمات والهرمونات، تعد البروتينات إلى حد كبير اللبنات الأساسية للجسم وهي مطلوبة بكميات جيدة لإصلاح وإعادة بناء الأنسجة والخلايا التالفة.

فوائد البروتين

البروتينات مفيدة للغاية لأسباب أخرى مختلفة مثل أنها يمكن أن تساعد في اكتساب العضلات والقوة، تسهل عملية بناء العضلات الخالية من الدهون فقدان الوزن ، وخاصة فقدان الدهون، وتحسن تكوين الجسم، حيث تعزز بناء العضلات بشكل صحي ، وتقضي على الدهون، وبالتالي يساعد البروتين على إنقاص الوزن بشكل جيد ويحتاج الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن عن طريق ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية أو في المنزل إلى المزيد من البروتين في نظامهم الغذائي اليومي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك البروتين يساعد الشخص على البقاء ممتلئًا لفترة أطول مما يقلل من تناول السعرات الحرارية غير الصحية ويفقد الوزن، القوة عامل آخر يتحسن بتناول البروتين، عند ممارسة الرياضة ، تتم إضافة ألياف عضلية جديدة عندما تتعرض الألياف العضلية الحالية لمقاومة خارجية. وبالتالي ، فهي تساعد في بناء العضلات وكذلك القوة.

استهلاك ومتطلبات البروتين

البروتين مطلوب من قبل أفراد مختلفين بكميات مختلفة لأن هناك عدة عوامل تؤثر على كمية البروتين التي يجب أن يستهلكها الفرد، وزن الجسم ، الطول ، الكتلة العضلية ، الأهداف الجسدية ، النقص ، الفئة العمرية والإصابة الحمل ، تدريب الأثقال والإصابات هي ظروف خاصة تزيد من متطلبات البروتين للفرد.

نظرًا لأن متطلبات البروتين تعتمد على العديد من العوامل ، فمن الضروري لكل فرد تقييم ظروفه الصحية وتحديد كمية البروتين التي يجب أن يستهلكها، تحتاج النساء الحوامل والمرضعات أيضًا إلى المزيد من البروتين على أساس يومي لأن الجسم يحتاج إلى البروتين لشخصين في وقت واحد، يجب مراقبة كميات البروتين عندما تكون المرأة حاملاً أو مرضعة.

إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي اليومي أمر يجب أن تمارسه حتى يعمل الجسم على النحو الأمثل، الأداء السليم للجسم والعقل يستلزم تناول العناصر الغذائية بشكل متوازن ، سواء كان ذلك من أي مجموعة غذائية، لزيادة تناول البروتين بشكل منتظم، تأكد من تناول البروتين أولاً سيسمح لك استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين كأول شيء كجزء من وجبتك بتناول كميات كافية من البروتين، بدلًا من تناول الحبوب على الإفطار، جرب تناول البيض يوميًا، لأنه مصدر أفضل للبروتين عالي الجودة.

أخيرًا، قم بتضمين الكثير من الجبن في وجباتك الخفيفة حتى تحصل على جرعة جيدة من البروتين عالي الجودة