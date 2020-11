ما هي أغنيتك المفضلة؟ تعرف على إجابة علي عدنان

(المستقلة) كشف النجم العراقي علي عدنان، المحترف في صفوف فانكوفر وايت كابس، عن أغنيته المفضلة.

وفي بث مباشر على حساب فانكوفر بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تلقى علي عدنان سؤالا من أحد المتابعين إذا كان النشيد الوطني الكندي هو أغنيته المفضلة، فأجاب الظهير العراقي “نعم”.

جدير بالذكر أن علي عدنان انضم إلى فانكوفر في 2019 قادما من أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة، قبل أن يشتريه النادي المنافس في الدوري الأمريكي بشكل نهائي.

ولعب عدنان 53 مباراة بقميص فانكوفر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية العام المقبل.

Is it true that Ali’s favourite song is the 🇨🇦 national anthem?

No better way to find out than to hear him sing it 🗣️🎶#VWFC pic.twitter.com/4zlsxqNNiD

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) November 7, 2020

https://platform.twitter.com/widgets.js