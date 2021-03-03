ما هو الامتياز الذي حصل عليه رونالدو من ريال مدريد؟

المستقلة/- سلطت صحيفة سبورت الكاتالونية الضوء على التصرف الذي قام به نادي ريال مدريد لحماية لاعبه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو من الضرائب في إسبانيا.

ووفقا للوثائق التي نشرتها “فوتبول ليكس’”، فإن ريال مدريد قام بتوقيع خطابين للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي، ضد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة الضرائب على راتبه.

وكان رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي منحه ريال مدريد امتيازا مع خطاب إعفاء ضريبي يضمن له صافي راتبه دون تدخلات وزارة الضرائب.

وتصادم هذا الخطاب مع قانون العمال في إسبانيا، الذي يعلن بطلان اتفاقيات الحصول على صافي الأجر، أو اقتطاع الضرائب من العبء الضريبي للنادي.

ووفقا لنفس التقارير، فإن جاريث بيل طلب من ريال مدريد أيضا بندا مماثلا تقريبا بشأن إعفائه من الضرائب في عقده الخاص، لكن في حالته، لم يوافق ريال مدريد على طلب الويلزي، لكنهم قاموا بحماية المدفوعات من الضرائب لوكيل أعماله في خطاب آخر.

وفي الوقت الراهن، يحصل زين الدين زيدان على 10 ملايين يورو معفاة من الضرائب، في حين أن عقدي ماركو أسينسيو والحارس السابق كيلور نافاس لم يتضمنا هذا الشرط.

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