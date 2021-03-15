”مايكروسوفت“ تقديم ميزة تلغي صوت الضوضاء في تطبيق سكايب

المستقلة /- تعتزم شركة ”مايكروسوفت“ تقديم ميزة جديدة توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي من شأنها إلغاء صوت الضوضاء في الخلفية على تطبيق ”Skype“ على سطح المكتب.

وذكر فريق ”Skype“ أن تقنية منع الضوضاء من الخلفية تم إنشاؤها في الأساس لتطبيق ”Microsoft Teams“ والآن تطبق شركة مايكروسوفت هذه الميزة على تطبيق Skype المستخدم على سطح المكتب في الحواسيب التي توفر لك اجتماعاً هادئاً لا يتضمن سوى أصوات المشتركين فيه دون الاستماع لأي ضوضاء موجودة في الخلفية.

ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الشركة المستمرة لتحديث المكالمات الصوتية والفيديو لتسهيل الاتصال المباشر بين الأشخاص، خاصة خلال فترات الإغلاق التي يواجهها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا ونقل العمل من الواقع الفعلي للإنترنت.

والجدير ذكره أن ميزة إلغاء الضوضاء على تطبيق ”Skype“ غير متوفرة على الهواتف المحمولة أو صفحات الويب، ولكنها متاحة فقط على أجهزة سطح المكتب العاملة بنظام ويندوز وعلى أجهزة ”Mac“.

وصرح فريق ”Skype“ بأن الميزة الجديدة للتطبيق تستخدم التحليلات الصوتية والشبكات العصبية لإزالة ضوضاء الخلفية دون أن يتأثر صوت المتحدث.

واستغرق فريق ”Skype“ ما يقارب 760 ساعة من البيانات المتعلقة بالمحادثات من دون ضوضاء و 180 ساعة من المحادثات التي يتخللها الضوضاء لتجربة الميزة الجديدة وذلك لتغطية 150 سيناريو مختلفا لنوعيات الضوضاء مثل المياه الجارية وأصوات لوحة المفاتيح وأصوات الشخير وغيرها من الأصوات المزعجة.

ولتطبيق الميزة الجديدة يمكنك الذهاب لخاصية الإعدادات ”Settings“ ثم النقر فوق اختيارات الصوت والفيديو ”Audio & Video“، ثم اختيار الصوت Audio وبعد ذلك يتم الضغط على زر ”Off“ بجانب خاصية ”Noise Cancellation“ أي إلغاء الضوضاء، وهناك تتوفر عدة خيارات: تلقائي ”Auto“، مرتفع ”High“، منخفض ”Low“.

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