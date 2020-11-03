ماهي اسباب برودة القدمين المستمرة

المستقلة … مع اقتراب دخول فصل الشتاء يعاني مجموعة من الاشخاص من حالة مستمرة لديهم وهي برودة القدمين، سببها في الغالب يكون برودة الطقس، إلا أنها قد تشير إلى مشكلات صحية كامنة.

وتنقسم برودة القدمين الى قسمين، الاول هو من خلال التعرض للطقس البارد وهو ما يمكن معالجته بارتداء الملابس او جوراب القدمين ومع الوقت تعود درجة حرارة القدمين طبيعية، اما النوع الاخر وهي البرودة الزمنة.

ماهي اسباب برودة القدمين المزمنة:

1. التوتر الشديد، فعند الشعور بالقلق أو التوتر الشديد، يقوم الجسم برد فعل طبيعي وذلك بضخ الأدرينالين في مجرى الدم، والذي قد يسبب أثناء دورانه في الدم إلى انقباض الأوعية الدموية بالأطراف، مما ينتج عنه انخفاض تدفق الدم إلى أطراف الجسم مثل القدمين واليدين.

2. مشاكل الدورة الدموية يعتبر ضعف الدورة الدموية سبب شائع من أسباب برودة القدمين. والتي قد تنتج عن مجموعة متنوعة من الأسباب مثل الجلوس لفترات طويلة دون حركة، أو تدخين منتجات التبغ، أو امراض القلب.

3. الأنيميا (فقر الدم) عندما تنخفض معدلات خلايا الدم الحمراء الطبيعية في الجسم، يصاب الانسان بفقر الدم وهو ما يؤدي إلى الشعور ببرودة القدمين.

4. داء السكري قد يعاني مرضى السكر من خطر الإصابة بمشاكل في الدورة الدموية وانخفاض مستوى تدفق الدم إلى أنسجة الجسم، مما قد ينتج عنه الشعور ببرودة الأطراف.