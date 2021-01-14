ماهو تأثير كورونا على سوق النفط في 2021؟

المستقلة/أمل نبيل/أبقت منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك ” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام دون تغيير خلال العام الجاري 20201، لكنها حذرت من عدم اليقين بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا على أسعار الخام الأسود.

يأتي تقرير سوق النفط الذي يتم مراقبته عن كثب في الوقت الذي تستمر فيه حالات كوفيد-19 في الارتفاع في جميع أنحاء العالم ، مع فرض عمليات إغلاق جديدة في أوروبا وأجزاء من الصين في الأسابيع الأخيرة .

و يبدو أن التفاؤل بشأن طرح لقاحات فيروس كورونا على نطاق واسع قد خفت حدته بسبب تجدد معدل انتشار الفيروس، وقد أدى ذلك إلى قيام منتجي النفط بمحاولة تنظيم عملية توازن دقيقة بين العرض والطلب حيث تستمر العوامل بما في ذلك وتيرة الاستجابة للوباء في حجب التوقعات.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس: “تظل الشكوك مرتفعة في المستقبل مع المخاطر المتعلقة بإجراءات احتواء كوفيد – 19 وتأثير الوباء على سلوك المستهلك”.

وستشمل عدد البلدان التي تتكيف مع إجراءات الإغلاق ، وإلى متى. في الوقت نفسه ، توفر خطط التطعيم الأسرع وانتعاش ثقة المستهلك بعض التفاؤل الصعودي “.

وقالت المجموعة المكونة من 13 عضوا إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط في عام 2021 بمقدار 5.9 مليون برميل يوميا على أساس سنوي إلى 95.9 مليون برميل يوميا في المتوسط.

ولم تتغير التوقعات عن تقييم الشهر الماضي. وقالت المجموعة إن نمو الطلب العالمي على النفط في 2020 تراجع 9.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي إلى 90 مليون برميل يوميا في المتوسط. ولاحظت المجموعة أن الانخفاض كان أقل بشكل هامشي من المتوقع في ديسمبر.

وقالت أوبك إن توقعاتها لعام 2021 “تفترض انتعاشا صحيا في الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الإنتاج الصناعي وتحسن سوق العمل وزيادة مبيعات السيارات مقارنة بعام 2020”. وقالت المجموعة “تبعا لذلك ، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بشكل مطرد هذا العام مدعوما في المقام الأول بوسائل النقل والوقود الصناعي”.