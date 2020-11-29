مانشستر يونايتد يستهدف لاعبه السابق

(المستقلة) كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جوني إيفانز، لاعبه السابق، ومدافع ليستر سيتي حاليا.

وحسب ما ذكرته صحيفة “صن” البريطانية، فإنه في حال لم يجدد إيفانز تعاقده حتى بداية العام الجديد، يفكر الشياطين الحمر في التحرك لإعادته من جديد إلى ملعب أولد ترافورد.

ويرغب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في ضم قلب دفاع في الجهة اليسرى، ولكنه لا يملك سوى 20 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بعيدا عن الأموال التي من الممكن أن يحصل عليها في حال باع أحد اللاعبين.

ويخوض إيفانز البالغ من العمر 32 عاما، موسمه الأخير في عقده الحالي مع الثعالب، وعلى الرغم من تصريحه برغبته في الاستمرار، إلا أنه لم يجدد تعاقده بعد، ليظهر اسمه على رادار مانشستر يونايتد.

ورحل إيفانز عن صفوف مانشستر يونايتد في عام 2015 بالانتقال إلى وست بروميتش، وانضم لليستر سيتي منذ عامين، وسبق وأن خاض 131 مباراة في البريميرليج بقميص الشياطين الحمر.