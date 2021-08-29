مانشستر يونايتد يحل ضيفا ثقيلا على نظيره وولفرهامبتون .. مساء اليوم

المستقلة /-يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فريق وولفرهامبتون فى الساعة السادسة والنصف مساءً، فى المباراة التى يستضيفها ملعب “مولينيو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من للموسم الحالي 2021 – 2022 للدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة الليلة باحثا عن تحقيق الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون، بنتيجة 1 – 1 في الجولة الماضية، ويحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى بنتيجة 5 – 1 على ليدز يونايتد.

وفى المقابل، فشل فريق وولفرهامبتون فى تحقيق أى نقطة خلال أول مواجهتين بالموسم الحالى من البريميرليج، بعد تلقيه الهزيمة أمام كل من ليستر سيتي وتوتنهام بنتيجة 1 – 0.

ولن تشهد المباراة مشاركة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو العائد لصفوف الشياطين الحمر خلال الميركاتو الصيفى الجارى، بعد رحيله عن ناديه السابق يوفنتوس، حيث من المتوقع أن يكون ظهوره الأول بقميص اليونايتد من جديد خلال مواجهة الجولة الرابعة أمام فريق نيوكاسل يونايتد، المقرر له يوم 11 سبتمبر المقبل.

وتقام في نفس الجولة مواجهة توتنهام مع ضيفه فريق واتفورد، والتي ستقام على ملعب “توتنهام”، في تمام الثالثة عصرا، وفى نفس التوقيت يلعب ليدرز يونايتد مع مضيفه فريق بيرنلى.

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