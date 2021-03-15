مانشستر سيتي يزاحم ريال مدريد على لاعب شاب

المستقلة/- قرر نادي مانشستر سيتي اقتحام سباق التعاقد مع أحد المواهب الصاعدة، لينافس بذلك نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن بيب جوارديولا طلب الدخول في سباق التعاقد مع الشاب، نونو مينديز خلال فترة الانتقالات المقبلة من أجل التعاقد معه.

ويلقى الظهير الأيسر البرتغالي صاحب الـ18 عاما اهتماما كبيرا من قبل الأندية الكبرى بعد المستوى المميز الذي أظهره مع سبورتنج لشبونة في أول مواسمه مع الفريق الأول.

وشارك مينديز في 25 مباراة مع سبورتنج لشبونة هذا الموسم في مختلف البطولات، مسجلا هدف وحيد وصانعا 3 أهداف أخرى ليلفت نظر عديد من الأندية.

ويأتي ريال مدريد على رأس قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع صاحب الـ18 عاما الانتقالات المقبلة، بعدما أثار اللاعب إعجاب زين الدين زيدان بعد متابعته.

ومن المنتظر أن يبدأ الناديان التحرك الرسمي والمفاوضات مع سبورتنج لشبونة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من أجل التعاقد مع مينديز قبل انطلاق الموسم المقبل.

ولكن خطة مانشستر سيتي وريال مدريد هي التعاقد معه وتركه على سبيل الإعارة مع سبورتنج لشبونة لمدة موسم وحيد، حتى يحصل على دقائق لعب أكثر.