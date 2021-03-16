مانشستر سيتي ضد جلادباخ.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي مانشستر سيتي ضد بروسيا مونشنجلادباخ، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب جلادباخ انتهت بفوز السيتي بهدفين دون رد.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة مانشستر سيتي ضد جلادباخ والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد جلادباخ

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد جلادباخ

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد جلادباخ

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