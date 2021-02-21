مانشستر سيتى المتصدر يحل ضيفا على ارسنال مساء اليوم

المستقلة /- يحل مانشستر سيتى، متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، ضيفا على أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد الننى، فى الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة و بغداد مساء اليوم، الأحد، على ملعب الإمارات، لخوض مباراة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني للفوز وتحقيق المزيد فى سلسلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، لتعزيز تربعه على قمة الجدول مبتعدين عن أقرب ملاحقيهم مانشستر يونايتد في الوصافة بـ46 نقطة، أي بفارق 10 نقاط.

ويدخل الفريق السماوي فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 24 لقاء حتى الآن فى البريميرليج، فاز فى 17 لقاء، وتعادل 5 مباريات، وخسر مواجهتين، فيما يدخل أرسنال المباراة فى المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعدما شارك في 24 لقاء أيضًا، فاز فى 10 مواجهات، وتعادل 10 مباريات، وخسر 4 مواجهات حتى الآن.

ويقدم مانشستر سيتي عروضا رائعة فى الموسم الحالي، ويطمح لتحقيق الفوز وخطف النقاط الكاملة من أجل الابتعاد بالصدارة.

وفى المقابل، يعلم آرسنال جيدا صعوبة المواجهة، ولكن حقق الانتصار في الجولة الماضية بالدوري على ليدز يونايتد برباعية لهدفين، مما يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة لهذه الموقعة القوية التي سيستعد لها بكل قوة من أجل تحقيق الفوز والتقدم أكثر فى جدول الترتيب.

ويأمل الننى ورفاقه فى استغلال عامل الأرض للخروج من مباراة اليوم بأقل الخسائر، حيث يواجه أرسنال فترة ترنح تسببت في تراجعه للمركز العاشر في جدول ترتيب البريمييرليج برصيد 34 نقطة، بعد مرور 24 جولة من البطولة، مما يجعل الجانرز مهددين بإنهاء الموسم خارج المراكز الـ 6 الأولى.