مالية النيابية : شبه توافق بين بغداد واربيل على حسم الموازنة

المستقلة /- اوضح عضو اللجنة المالية النيابية محمد ابراهيم، اسباب تأجيل طرح الموازنة على جدول اعمال جلسة اليوم، لافتا الى ان هناك شبه توافق بين بغداد واربيل على حسم الموازنة.

وقال ابراهيم في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان “الموازنة تأجلت الى جلسة يوم غد الثلاثاء بسبب وجود بعض الاجراءات الفنية وكذلك من اجل استكمال بعض الجوانب المتعلقة بها ومن ثم تقديمها للتصويت”.

وأضاف، ان “هناك شبه توافق بين بغداد واربيل على تمرير الموازنة، حيث جاء تأجيل طرحها داخل البرلمان هو لاعطاء المزيد من الوقت حول الاتفاق مابين الجانبين بشأن المواد الخلافية في الموازنة”.

واكد ان “المادة 11 من الموازنة تشكل محور الخلاف مابين الحكومتين وخاصة مايتعلق بمستحقات الاقليم منذ 2004 وكميات النفط المصدرة عبر الاقليم حيث مازال الموضوع تدور بشأنه حوارات سياسية”.

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مالية النيابية : شبه توافق بين بغداد واربيل على حسم الموازنة

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