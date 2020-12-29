مالذي يحدث لجسمك عند الإقلاع عن الكافيين

المستقلة … تعتبر القهوة مليئة بمضادات الأكسدة، حيث تساعد على موازنة حالات الصحة العقلية المختلفة، كما تساهم في الوصول الى العيش لفترات أطول.

ولعل الاستمرار بتناول القهوة مع الوقت و بشكل منتظم ومستمر تؤدي في النهاية لعدم الفائدة منها وذلك بسبب قلة النوم و حالات القلق التي قد تسببها وتزداد مع مرور الوقت بالاضافة الى رغبة الاشخاص الذين يتناولون القهوة بشكل مستمر هو تناول السكريات.

وعادةً ما يلجأ الكثيرون للتوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين وذلك بعد ظهور العديد من الاعراض عليهم، مثل القهوة، وقد يجلب هذا الأمر أيضا أعراضا أخرى يجب معرفتها.