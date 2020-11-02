ماكرون .. لم اقصد الإساءة إلى الاسلام والمسلمين

المستقلة … أكد الرئيس الفرنسي ماكرون احترامه للإسلام والعالم الإسلامي، مشددا على أنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وأنه يميز بين الإرهاب والتطرف من جهة، والإسلام والعالم الإسلامي من جهة أخرى.

خلال اتصال هاتفي دار بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس و الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد عباس، أنه يجب على الجميع احترام الأديان والرموز الدينية وعدم السماح بالإساءة إلى النبي محمد وجميع الأنبياء والأديان وإدانة كل من يقدم على ذلك.

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فيما أعرب ماكرون عن ثبات الموقف الفرنسي الداعم من اجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، واستعداد فرنسا لمواصلة مساعيها من أجل تحقيق هذا الهدف.

وخلال الاتصال أكد ماكرون للرئيس عباس أنه لم يقصد الاساءة الى الاسلام والمسلمين و أنه يحترم الاسلام و العالم الاسلامي بشكل عام.