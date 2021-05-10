ماسنجر يحقق 5 مليارات عملية تثبيت على جوجل بلاي

المستقلة /- أصبح تطبيق المراسلة ماسنجر، التابع لشركة فيس بوك، ثالث تطبيق غير تابع لشركة جوجل يحقق 5 مليارات عملية تثبيت على جوجل بلاي، ليدخل بذلك نادي المليارات الخمسة إلى جانب عدد من التطبيقات الأخرى.

ووفقاً لموقع androidpolice، لم يسبق ماسنجر إلى هذا الإنجاز من التطبيقات غير التابعة لجوجل سوى تطبيقين، وهما تطبيق فيس بوك عام 2019 وتطبيق واتس اب في بداية عام 2020، وكلاهما تابعان لنفس الشركة، فيما تشمل تطبيقات جوجل التي تجاوز عدد مرات تحميلها حاجز 5 مليارات كل من يوتيوب وخرائط جوجل وتطبيق البريد الإلكتروني Gmail وغيرها من التطبيقات البالغ عددها حتى الآن 14 تطبيقاً شاملة تطبيقات فيسبوك الثلاثة المذكورة.

وتظهر هذه الأرقام مدى اعتماد الناس على شركة فيس بوك وتطبيقاتها من أجل التواصل، وتعمل الشركة على تعزيز إمبراطورية الدردشة والمراسلة الخاصة بها، وذلك من خلال توفير خاصية التواصل العابر للمنصات، حيث تسعى لتمكين المستخدمين من التواصل فيما بين تطبيقات المراسلة التابعة لها، لكن لا يزال أمامها عمل كبير لتقوم به، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الأمني.

يذكر أن تطبيق ماسنجر لم يحصل بعد على خاصية التشفير من الطرف إلى الطرف، وقد يستغرق تحقيق ذلك مدة زمنية ليست بالقصيرة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

للمرة الاولى.. الخارجية الايرانية تقر بوجود مباحثات مع السعودية

اخر الاخبار

عملة إيثريوم الرقمية تقفز الى مستوى قياسي جديد

اخر الاخبار

القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة 83 مليون دينار عراقي ببغداد

اخر الاخبار

استمرار ارتفاع اسعار الذهب بسبب ضعف بيانات الوظائف الامريكية

اخبار العراق

محافظ الانبار يطالب اللجنة العليا بتخفيف اجراءات حظر التجوال في المحافظة

اخر الاخبار

دولة عربية تلغي “العيدية” النقدية عن الأطفال

اخبار العراق

حقوق الإنسان النيابية تدعو الى تجريم عمالة الاطفال في العراق

اخبار العراق

حقوق الإنسان النيابية تدعو الى تجريم عمالة الاطفال في العراق

اخر الاخبار

الدفاع المدني : إخماد حريق ضخم داخل معمل للعصائر شمال شرق بغداد

اخر الاخبار

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى واتساع رقعة الغضب الفلسطيني

اخبار العراق

الهجرة تنفي اتخاذها قرار استقبال العوائل (العراقية) في مخيم الهول السوري

اخر الاخبار

أمريكا تعبر عن قلق عميق إزاء الاشتباكات في القدس

اخبار العراق

الصحة : الوضع الوبائي ما زال خطيرا وأعداد المصابين عالية والمستشفيات مكتظة

اخبار العراق

خبير اقتصادي يقترح استثمار طريق بغداد الحولي لايجاد مردودات مالية

اخبار العراق

المالية النيابية تقترح حلول لمعالجة ملف المفسوخة عقودهم من الحشد

اخر الاخبار

محمد هنيدي يشعل مواقع التواصل بموقفه من أحداث القدس

اخبار العراق

الامن النيابية : سيتم استدعاء قيادات امنية للوقوف على اسباب الخروقات الاخيرة