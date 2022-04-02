ماذا يحدث لجسمك عند تناول سلطة بالسحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سلطة بالسحور؟

المستقلة /- قدم الدكتو المصري استشاري السمنة والتغذية احمد صبري، اهمية تناول طبق السلطة فى رمضان.

فوائد تناول طبق سلطة في رمضان :

– ان تناول طبق من السلطة في رمضان علي الافطار او علي السحور مفيد لمرضي السكر حيث انها تساعد علي السيطرة علي نسبةالسكر في الدم

– يساعد لانقاص الوزن في رمضان اذا حرصت علي تناول طبق من السلطة يوميا علي الفطار في رمضان وذلك لان طبق السلطة يحتويعلي نسبة عالية من الالياف التي تشعرك بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

– ينصح مرضي السرطان بتناول طبق من السلطة في رمضان حيث تبين أن تناول الألياف المناسبة يقلل من تكرار والوقاية من عدد منأنواع السرطان.

– يحتوي طبق السلطه علي نسبة عالية من الالياف التي تمنع الاصابة بالامساك وهي أكثر المشاكل الشائعة في رمضان نتيجة لتغييرنظامك الغذائي وفقدان جسمك للكثير من السوائل .

– ينصح مرضي القلب بتناول طبق من السلطه يوميا علي الفطار والسحور وذلك لانه يحتوي علي مستويات عالية من حمض الفوليك الذييساعد في الوقاية من السكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

– ان تناول طبق سلطه علي السحور يعمل علي ترطيب الجسم طوال اليوم وتقليل الشعور بالعطش أثناء الصيام .

– الخضروات الخضراء تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم ، كما انها اسهلة الهضم وهي مصدر ممتاز للألياف والبروتينوالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الصائم لتعويضة عما فقدة جسمه أثناء الصيام