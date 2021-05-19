ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الدجاج يوميا؟

المستقلة /- تخيل أنك تأكل الدجاج في كل وجبة يوميا . يشار إليها ببساطة باسم «حمية الدجاج»، ويقال إن طريقة الأكل هذه تعزز فقدان الدهون بسرعة.

وتعد خطة الأكل هذه جزءًا من مجموعة من الأنظمة الغذائية تسمى نظام غذائي أحادي أو أحادي التغذية، والذي يركز على تناول طعام واحد فقط لكل وجبة كل يوم، بحسب موقع «هيلث ديغست».

وقد تصدرت حمية الدجاج عناوين الصحف قبل عدة سنوات عندما قال الممثل مات ديمون إنه يأكل صدور الدجاج فقط ليخسر 60 رطلاً عن دوره في فيلم «شجاعة تحت النار» عام 1996. اعترف دامون أن هذه لم تكن الطريقة الأكثر صحة لتناول الطعام، مشيراً إلى أنه فعل ذلك فقط من أجل الدور.

يتفق الخبراء على أن حمية الدجاج غير صحية. وقالت ستايسي إل بنس، اختصاصي تغذية مسجل في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو: إن بعض لاعبي كمال الأجسام اختاروا هذا النوع من النظام الغذائي الأحادي الذي يركز على البروتين فقط «تحت اعتقاد خاطئ بأنه سيساعد في بناء العضلات والحفاظ على الجسم. أسفل الدهون».

وتابعت: «هذا النوع من الحمية ليس فكرة جيدة على الإطلاق». «إنها واحدة من أكثر الأنظمة الغذائية تطرفاً، مع عدم وجود فرصة للنجاح على المدى الطويل ولكن مع العديد من الفرص للتسبب في مشاكل صحية».

آثار حمية الدجاج

يمكن أن يكون للأنظمة الغذائية الأحادية مثل حمية الدجاج العديد من الآثار الصحية السلبية، فالاعتماد على طعام واحد فقط لجميع احتياجاتك من الطاقة يمكن أن يؤدي إلى نقص المغذيات.

بينما يعتبر الدجاج مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين B6 والفوسفور والنياسين والسيلينيوم، إلا أنه يفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C وحمض الفوليك.

ونظرًا لأن نقص المغذيات يمكن أن يتطور بسرعة، فإن الاستمرار في نظام الدجاج الغذائي لفترة قصيرة قد يعرضك للخطر.

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي أحادي أيضًا إلى عادات غذائية غير صحية. يمكن أن يؤدي قطع مجموعات الطعام بالكامل إلى تأثيرات نفسية دائمة، مثل القلق أو الشعور بالذنب عند العودة إلى عادات الأكل الطبيعية. هذا من أعراض اضطراب الأكل.

بالنسبة لمعظم الناس، فإن حمية الدجاج مقيدة للغاية وغير مستدامة. إن تناول نفس الطعام في جميع وجباتك كل يوم يمكن أن يصبح رتيبًا ويؤدي إلى إجهاد النظام الغذائي، مما يجعل من الصعب جدًا اتباعه. وهذا يمكن أن يتسبب في توقف الناس عن تناول الطعام لفقدان الوزن وبالتالي يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.