ماذا قال زيدان عن عودة بنزيما لمنتخب فرنسا؟

ماذا قال زيدان عن عودة بنزيما لمنتخب فرنسا؟

المستقلة/- أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني عن سعادته لاستدعاء مواطنه ومهاجمه كريم بنزيما إلى منتخب “الديوك” بعد غياب ستة أعوام لخوض بطولة أمم أوروبا.

ويقدم بنزيما مستويات مميزة هذا الموسم مع النادي الملكي حيث سجل 29 هدفا في جميع المسابقات، منها 22 في الليجا.

وفي حال فوز الريال على ضيفه فياريال السبت مقابل تعادل أو سقوط أتلتيكو المتصدر ضد مضيفه بلد الوليد، سيبقى لقب الليجا في خزائن ملعب سانتياغو برنابيو للعام الثاني تواليا.

وكان بنزيما وجد نفسه خارج أسوار المنتخب منذ أن ظهرت إلى العلن فضيحة الشريط الجنسي لمواطنه ماتيو فالبوينا في نهاية عام 2015،

وفضح دور مهاجم ريال الابتزازي في هذه العملية بعدما هدد لاعب مرسيليا وليون السابق وأولمبياكوس اليوناني الحالي، بعدم نشر محتويات الفيديو في وسائل الإعلام مقابل دفع مبلغ من المال لأحد أصدقائه.

إلا أن هذا النفي انتهى بعد استدعائه الثلاثاء من قبل المدرب ديدييه ديشان للمشاركة في كأس أوروبا 2020 المؤجلة.

وأكد زيدان الذي سبق أن انتقد منطق ديشان باستبعاد مواطنه: “أنا سعيد جدا لعودة كريم إلى المنتخب الفرنسي. كان هذا ما أراده. أنا سعيد جدا لأنه كان يأمل أن يتحقق ذلك”.